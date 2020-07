Το ΝΒΑ χτυπάει... καμπανάκι στις ομάδες για επαφές με άτομα εκτός της «φούσκας» (pic)

Μία τα κρούσματα μέσα στην «φούσκα» που έχει δημιουργηθεί στο Ορλάντο, μία οι απερισκεψίες των παικτών - όπως του Καμπόκλο και του Χολμς - δεν θέλει και πολύ για να ενοχληθεί το ΝΒΑ.

Γι' αυτό το λόγο, όπως «τιτίβισε» ο δημοσιογράφος Σαμς Σαράνια, η κορυφαία λίγκα φρόντισε να κάνει μια... μικρή υπενθύμιση σε ομάδες και παίκτες.

«Το ΝΒΑ έστειλε ένα memo στις ομάδες, για τους υπενθυμίσει πως απαγορεύεται η αλληλεπίδραση με μη εξουσιοδιοτημένο άτομο στην "Disney World" ή η μεταφορά του μέσα σε αυτή. Οι ομάδες είναι υποχρεωμένος να αφιερώσουν ένα μέρος του επόμενου meeting τους στη σύνοψη/συζήτηση του πρωτοκόλλου υγείας».

Sources: The NBA has sent memo to teams reminding them that interacting with or bringing an unauthorized person on Disney Campus is prohibited. Teams are required to utilize part of next team meeting to brief/discuss health protocols.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 16, 2020