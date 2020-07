Μάικλ Μπίσλεϊ: Δεν επιστρέφει στο Ορλάντο για το restart (pic)

Ο 31χρονος φόργουορντ πήγε στους Μπρούκλιν Νετς, ώστε να τους βοηθήσει στην επανεκκίνηση του ΝΒΑ - και ταυτόχρονα να βοηθήσει και τον εαυτό του - αφού η ομάδα μετρούσε πολλές απουσίες, είτε λόγω τραυματιών, είτε λόγω κορονοϊού.

Η νόσος Covid-19, όμως, μόλυνε και τον οργανισμό του, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να επιστρέψει στο σπίτι του, για να μείνει σε καραντίνα και να αναρρώσει.

Όπως αναφέρει τώρα ο δημοσιογράφος του «The Athletic», Σαμς Σαράνια, ο Μπίσλεϊ δεν θα γυρίσει στην «Disney World» του Ορλάντο και δεν θα ενισχύσει τους Νετς στην προσπάθειά τους, με την ομάδα να ψάχνει τον αντικαταστάτη του. Σύμφωνα με το ίδιο tweet, ο Τζάστιν Άντερσον παραμένει ένας «δυνατός» υποψήφιος.

Nets forward Michael Beasley will not join the team and the franchise will replace his roster spot, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Beasley tested positive for coronavirus. Justin Anderson remains a signing candidate.

