Βγήκε από την καραντίνα ο Γιόκιτς (pics)

Μαζί με τον ηγέτη τους θα προετοιμαστούν οι Νάγκετς για τα playoffs του NBA. Ο Νίκολα Γιόκιτς βγήκε από την καραντίνα στην οποία βρισκόταν επειδή είχε βρεθεί θετικός σε κορονοϊό και ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα. Ωστόσο ακόμα δεν έχει ξεκινήσει προπονήσεις κανονικά, καθώς πριν περιμένει τα αποτελέσματα από τα τεστ φυσικής κατάστασης που έχει κάνει.

Yahoo Sources: Denver Nuggets center Nikola Jokic has been cleared from quarantine, but he’s waiting on results of physical testing before given the green light to take the court. He will watch practice tonight.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 14, 2020