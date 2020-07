Οι Μπακς βρίσκονται στο Ορλάντο και ετοιμάζονται για το restart, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δηλώνει έτοιμος για να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε λόγω του κορονοϊού.

«Νιώθω καλά που επέστρεψα. Να τελειώσουμε ό,τι ξεκινήσαμε», το μήνυμα του «Greek Freak».

Feels good to be back! Time to finish what we started. pic.twitter.com/IP8fzEAnjn

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 12, 2020