«Ο Χάρντεν ήθελε ένα τελευταίο... strip club και δεν πήγε στο Ορλάντο»! (pic)

Οι Ρόκετς βρίσκονται ήδη στις εγκαταστάσεις της Disney World για την επανεκκίνηση του ΝΒΑ όμως οι Τζέιμς Χάρντεν και Ράσελ Ουέστμπρουκ δεν ακολούθησαν εξ αρχής την αποστολή στο Ορλάντο.

Ο Shams Charania ανέφερε στο Athletic πως αμφότεροι θα ενταχθούν αργότερα στη «φούσκα» του ΝΒΑ όμως ένας φίλαθλος είχε την εξήγηση:

«Ο Χάρντεν πήγε για τελευταία φορά στο strip club»!

Θυμίζουμε πως ο «Μούσιας» είναι λάτρης των strip clubs και το απέδειξε με τον πιο ένθερμο τρόπο, ξοδεύοντας ένα εκατομμύριο δολάρια σε ένα βράδυ!

Harden going to the strip club one last time lmao

— john (@iam_johnw) July 9, 2020