Ο Τζέι Αρ Σμιθ πρόλαβε να κάνει... έξαλλο το ΝΒΑ με την συμπεριφορά του! (vid)

Ο άσος των Λέικερς βρήκε ομάδα μετά από έναν χρόνο αποχής και επιστρέφει στην δράση με την φανέλα της ομάδας του Λος Άντζελες. Ο Τζέι Αρ Σμιθ έκανε πλάκα με τα όσα συμβαίνουν στο Ορλάντο και αυτό το παρουσίασε σε λάιβ του στο instagram. Το ΝΒΑ που δέχεται μεγάλη κριτική από τους παίκτες για την κατάσταση που επικρατεί στην φούσκα έγινε... έξαλλο και του έστειλε μήνυμα να σταματήσει τις αποκαλύψεις.

«Ω φίλε, είναι έξαλλοι μαζί μου. Φεύγω, μόλις μου έστειλαν μήνυμα. Έδειξα πάρα πολλά. Πρέπει να φύγω, λάθος μου», είπε ο παίκτης που έκανε πλάκα με τα... στραβά του ξενοδοχείου.

Η αλήθεια είναι ότι πολλοί παίκτες έχουν παράπονα, αλλά το ΝΒΑ θέλει να είναι σοβαροί και να μην τα προβάλλουν με τόσο έντονο τρόπο προς τα έξω.

JR Smith says the NBA sent him a text to shut down his Instagram live stream because he was showing too much pic.twitter.com/G3VEVhOVKP https://t.co/64m6K8aHRZ

— Top Ball Coverage (@TopBallCoverage) July 10, 2020