Το Bleacher Report ετοίμασε ένα «χορταστικό» TOP-10 του Έλληνα σούπερ σταρ από τη σεζόν που διακόπηκε και η οποία θα συνεχιστεί στη «φούσκα» του Ορλάντο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε να προσφέρει πολλές καλές στιγμές οι οποίες ήταν η μία καλύτερη από την άλλη!

Giannis Antetokounmpo makes strong moves look simple

The best moments from the reigning MVP pic.twitter.com/ECJvErHcT3

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 9, 2020