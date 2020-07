Κατσαρίδα στο δωμάτιο παίκτη των Γκρίζλις στην «φούσκα» του Ορλάντο! (pic)

Τα πράγματα στο Ορλάντο δεν έχουν ξεκινήσει καλά, αφού τα παράπονα από τους παίκτες του ΝΒΑ είναι πολλά. Τα δωμάτια έχουν πολλά θέματα, το φαγητό είναι τραγικό και όσα μαζεύονται ακόμα περισσότεροι παίκτες οι αντιδράσεις θα είναι και περισσότερες. Μετά τις παίκτριες του WNBA που βρήκαν σκουλήκια στα δωμάτια τους και ο Τάιους Τζόουνς, των Γκρίζλις, πόσταρε το... δικό του έντομο.

Ο νεαρός παίκτης πόσταρε μια νεκρή κατσαρίδα από το δωμάτιο του και φαίνεται πως υπάρχουν πολλά θέματα να λυθούν στην «φούσκα» για να υπάρξει ομαλή συνέχεια της διοργάνωσης, ενώ φαντάζει κάπως αστείο να μείνει ο ΛεΜπρον Τζέιμς σε δωμάτιο με κατσαρίδα ή να φάει το φαγητό που προσφέρεται στους παίκτες.

Μένει να δούμε αν θα υπάρξουν αλλαγές ή θα πρέπει να προσαρμοστούν άπαντες στις συνθήκες.

Tyus Jones (@1Tyus) posted a photo of a dead roach in his Orlando hotel room

(Via Instagram) pic.twitter.com/GpEZYS3Uo2

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 8, 2020