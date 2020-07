NBA: Έτσι θα είναι τα δωμάτια των παικτών στα playoffs του Ορλάντο (vid)

Το NBA είναι έτοιμο να αρχίσει και πάλι, με το Ορλάντο να ετοιμάζεται για να υποδεχθεί τις ομάδες που θα λάβουν μέρος στα playoffs. Ήδη οι Νάγκετς, Τζαζ και Μάτζικ έφτασαν και βρίσκονται στα ξενοδοχεία όπου και θα είναι απομονωμένοι κατά την διάρκεια των αγώνων. Ήδη υπήρξαν και τα πρώτα βίντεο από τα δωμάτια αυτά. Όσον αφορά τους αγώνες, θα αρχίσουν στις 30 Ιουλίου, ενώ τα πρώτα φιλικά μετά την διακοπή λόγω κορονοϊού θα αρχίσουν να δίνονται από τις 22 Ιουλίου.

Early look at one of the hotel rooms in Orlando

(via @EvanFourmizz) pic.twitter.com/rANcCyefKB

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) July 8, 2020