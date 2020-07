Ρόκετς: Πήραν Μπα Α Μουτέ (pic)

Ακουγόταν πως ο Μπα Α Μουτέ θα είναι ο αντικαστάτης του Σεφολόσα στους Ρόκετς και πλέον οι 2 πλευρές ήρθαν σε συμφωνία.

Ο παίκτης υπέγραψε το συμβόλαιο με το Χιούστον και θα δώσει λύσεις στην ομάδα του Ντ'Αντόνι στο restart.

Φέτος δεν έπαιξε καθόλου στο ΝΒΑ, ενω και πέρυσι είχε μόλις 4 συμμετοχές με τους Κλίπερς λόγω τραυματισμού..

Αυτή είναι η 2η φορά που θα φορέσει τη φανέλα του Χιουστον, αφού ήταν συμπαίκτης του Χάρντεν και τη σεζόν 2017-18.

Luc Mbah a Moute has signed his Rockets contract ahead of NBA restart, sources said. https://t.co/pADJ2OxX4k

Shams Charania (@ShamsCharania) July 7, 2020