Οι... πάμπολλες απουσίες, με τελευταία αυτή του Σπένσερ Ντινγουίντι, αναγκάζουν τους Μπρούκλιν Νετς να στραφούν σε διάφορες λύσεις ενόψει της επανεκκίνησης του ΝΒΑ στο Ορλάντο.

Ένας από τους παίκτες που κοιτάζουν και ο οποίος φέρεται να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα είναι ο Αμίρ Τζόνσον, τον οποίο προορίζουν να καλύψει το «κενό» των ΝτιΆντρε Τζόρνταν και Νίκολας Κλάξτον.

Ο 33χρονος Τζόνσον μετράει 870 ματς στο ΝΒΑ έχοντας κατά μέσο όρο 7 πόντους και 5,4 ριμπάουντ.

Veteran center Amir Johnson has emerged as a prime target for the Nets, league sources say, in their search for roster reinforcements

Brooklyn has been on the hunt for a big man since losing DeAndre Jordan and Nicolas Claxton

— Marc Stein (@TheSteinLine) July 7, 2020