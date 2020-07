Νετς: Off και ο Ντίνγουιντι από τη συνέχεια της σεζόν (pic)

Είναι η ομάδα που θα παρουσιαστεί με τις περισσότερες απουσίες στο restart.

Οι Νετς συνεχίζουν να χάνουν παίκτες ενόψει της συνέχειας της σεζόν στο Ορλάντο, αφού ούτε ο Σπένσερ Ντίνγουιντι θα βρεθεί στη... φούσκα.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, αυτή ήταν η απόφαση των γιατρών για να προστατέψουν τον παίκτη.

Off θα είναι φυσικά και οι Κέβιν Ντουράντ, Κέβιν Ντουράντ, αλλά και οι Άλεν, Τζόρνταν, Κλάξτον.

Φέτος ο Ντινγουιντι μέτρησε 20.6 πόντους και 6.8 ασίστ σε 68 ματς με το Μπρούκλιν.

The Nets’ team doctors decided to have guard Spencer Dinwiddie sit the NBA restart out of an abundance of caution, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 7, 2020