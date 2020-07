Δεν σταματούν τα προβλήματα για τους Ουίζαρντς.

Μετά τους Ντάβις Μπέρτανς (πήραν τον Τζέριαν Γκραντ στη θέση του) και Τζον Ουόλ, ακόμα ένας παίκτης-κλειδί μένει εκτός της συνέχειας της σεζόν στο Ορλάντο.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια. ο ηγέτης της ομάδας, Μπράντλεϊ Μπιλ δεν θα ενισχύσει την προσπάθεια των πρωτευουσίανων στο restart εξαιτίας του τραυματισμού του στον ώμο που συνεχίζει να τον ταλαιπωρεί.

Φέτος ο σταρ της Ουάσινγκτον μέτρησε 30.5 πόντους και 6.1 ασίστ ανά ματς.

Wizards star Bradley Beal will not play in restarted NBA season due to shoulder injury.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 7, 2020