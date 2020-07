Εδω και πολύ καιρό η παρουσία του «Superman» στο Ορλάντο και στο restart ήταν αμφίβολη λόγω του κορονοϊού.

Σύμφωνα όμως με τον Σαμς Σαράνια, ο Ντουάιτ Χάουαρντ θα αγωνιστεί κανονικά, αφού επέλεξε να ενισχύσει την προσπάθεια των Λέικερς να φτάσουν στον τίτλο.

Μάλιστα ο σέντερ των λιμνανθρώπων θα προχωρήσει σε μια ξεχωριστή κίνηση, αφού τα χρήματα που θα κερδίσει από τα ματς, θα πάνε στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Breathe Again».

Στο Ορλάντο δεν θα πάει ο Έιβερι Μπράντλεϊ και για αυτό το λόγο, οι Λέικερς πήραν τον Τζέι Αρ Σμιθ.

Lakers center Dwight Howard told @TheAthleticNBA @Stadium today he has decided to play in restarted NBA season, join the team on Thursday in Orlando, and will donate his remaining game checks to his non-profit campaign Breathe Again.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 7, 2020