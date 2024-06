Ο Νταν Χέρλι έχει συνάντηση με το Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ, προκειμένου να ξεκαθαρίσει την πρόθεσή του αν θα μείνει στο NCAA ή θα αναλάβει τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αισθάνονται σαν... σχολιαρόπαιδα. Στην αναμονή δίχως... υπομονή, περιμένοντας τον Νταν Χέρλι. Ο προπονητής του Κονέκτικατ είναι ο εκλεκτός για να αναλάβει τον πάγκο των Λέικερς, αλλά πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει την πρόθεσή του στην ομάδα που έχει συμβόλαιο.

Οι Λέικερς συναντήθηκαν μαζί του την Παρασκευή, το UConn φαίνεται να ετοιμάζει μία αντιπρόταση, αλλά κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει, αν ο Χέρλι μπορεί να αλλάξει γνώμη, αν έχει επιλέξει τους Λέικερς.

Πάντως, ο υποψήφιος για τον πάγκο της ομάδας του ΛεΜπρόν Τζέιμς πέρασε τις τελευταίες ώρες πριν τη μεγάλη συνάντηση σε μία συναυλία του θρυλικού Μπίλι Τζόελ.

Dan Hurley update:



Hurley is currently at a Billy Joel concert with his wife and assistant coach Luke Murray at MSG 😂



UConn has a team meeting scheduled tomorrow to discuss his plans.



We should find out his decision tomorrow. ✍️



