Οι Λος Άντζελες Λέικερς είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν τις επόμενες λύσεις, όσον αφορά τη θέση του προπονητή. Ο Νο1 στόχος τους, ο Νταν Χέρλι αποφάσισε να παραμείνει πιστός στο Κονέκτικατ και να κυνηγήσει τον τρίτο συνεχόμενο τίτλο στο NCAA!

Ο Χέρλι απέρριψε μία συμφωνία 6 ετών, έναντι 70 εκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που θα τον τοποθετούσε ανάμεσα στους έξι πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές του ΝΒΑ.

Παράλληλα, το Κονέκτικατ έχει καταθέσει νέα πρόταση στον προπονητή του, κάτι που αναμένεται να συζητηθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές, τώρα που ο Χέρλι έβγαλε από το μυαλό του τους Λέικερς.

Ο Χέρλι είχε υπογράψει εξαετές συμβόλαιο, αξίας 32.1 εκατομμυρίων δολαρίων με του UConn τη σεζόν 2022-2023, ωστόσο το νέο αναμένεται να είναι πιο πλουσιοπάροχο.

