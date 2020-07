Ο Νίκολα Γιόκιτς δεν συγκαταλέγεται άδικα ανάμεσα στα κορυφαία σέντερ του ΝΒΑ.

Ο Σέρβος ψηλός έχει πολλές ικανότητες τις οποίες ξεδιπλώνει με συνέπεια και στο παρκέ.

Μία από αυτές είναι η πάσα του. Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους πασέρ στην Λίγκα και σίγουρα από τους πιο θεαματικούς.

Δείτε το βίντεο που ετοίμασαν οι Νάγκετς,

Please enjoy this collection of Nikola's top assists.

Also, wear a mask.#MileHighBasketball pic.twitter.com/uAm2RCIK9A

— Denver Nuggets (@nuggets) July 6, 2020