Αντετοκούνμπο: Προανήγγειλε τα «Zoom Freak 2» (vid)

Με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media, ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ γύρισε έναν χρόνο πίσω και θυμήθηκε τη στιγμή που κυκλοφόρησαν τα πρώτα παπούτσια που φέρουν την υπογραφή του.

Μάλιστα ο ίδιος προανήγγειλε και τα «Zoom Freak 2» τα οποία, όπως ανέφερε, θα είναι... φανταστικά.

I can’t believe it’s been a year! I’m extremely blessed to be in a position to impact the next generation through the story behind my shoe! Be on the look out because the Zoom Freak 2 is pic.twitter.com/KnLHMkBhzY

