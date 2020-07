Τζέι Αρ Σμιθ: Υπέγραψε στους Λέικερς! (pics)

Όπως ανέφερε (πάντα έγκυρος) Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Τζέι Αρ Σμιθ ανήκει και επίσημα στους Λος Άντζελες Λέικερς υπογράφοντας συμβόλαιο για τα εναπομείναντα ματς της σεζόν στο ΝΒΑ!

Αντίστοιχα ο Μπόμπι Μαρκς ανέφερε ότι ο έμπειρος γκαρντ θα λάβει 289,803 δολάρια, ενώ έχει να λάβει επίσης άλλα 1,456,667 δολάρια από το συμβόλαιο που είχε στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

JR Smith has signed his deal with the Lakers, source said.

Smith contract is for $289,803 and will now replace Avery Bradley on the eligible roster of players for Orlando. Smith is still being paid $1,456,667 this season (through 2021-22) from the Cavaliers. https://t.co/1dJdTb7Hk3

