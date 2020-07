Την δήλωση του Έλληνα σούπερ σταρ στην σημερινή τηλεδιάσκεψη αποκάλυψε ο Μαρκ Στάιν, ο οποίος ανέφερε μέσω twitter.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην σημερινή τηλεδιάσκεψη: 'Ο τίτλος στο Ορλάντο θα είναι ο πιο δύσκολος που θα μπορούσε να κατακτήσει μια ομάδα'»

Giannis Antetokounmpo on a conference call this morning: The NBA title in Orlando "is going to be the toughest championship you could ever win"

— Marc Stein (@TheSteinLine) July 1, 2020