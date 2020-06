Ακόμα ένας παίκτης κινδυνεύει να μείνει εκτός playoffs του NBA λόγω κορονοϊού. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, ο Σπένσερ Ντινγουίντι βρέθηκε θετικός στον COVID19 και είναι αβέβαιη η συμμετοχή του στα ματς που θα λάβουν χώρα στο Ορλάντο με την ομάδα των Μπρούκλιν Νετς.

Spencer Dinwiddie says he has tested positive for the coronavirus and is uncertain about playing in NBA restart, per @ShamsCharania pic.twitter.com/nopIOMy2wk

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 29, 2020