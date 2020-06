NBA: Τα highlights του MVP Μπάρκλεϊ (vid)

Εκείνη τη χρονιά, ο sir Τσαρλς μέτρησε 25.6 πόντους, 12.2 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ μ.ό.

Αριθμοί που του χάρισαν το βραβείο του MVP της σεζόν με 835 πόντους, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Χακίμ Ολάζουον (647β.) και στην 3η θέση τον Μάικλ Τζόρνταν (565β.)

Οι Μπουλς του MJ αποδείχτηκαν απροσπέλαστο εμπόδιο στους NBA Finals και η Λίγκα παρουσίασε τις καλύτερες στιγμές του Μπάρκλεϊ.

MVP Chuck was different

High Tops: Charles Barkley’s Best Plays - 6:30pm ET on NBA TVpic.twitter.com/cZ5uChPB9O

— NBA TV (@NBATV) June 27, 2020