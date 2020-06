ΝΒΑ: Αλλάζει το dress code με την επανεκκίνηση (pic)

Είναι γεγονός πως οι άνθρωποι του ΝΒΑ κοιτούν πάντα και την παραμικρή λεπτομέρεια σε όλα τα θέματα, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μιλάει για το «πόσο μπροστά» είναι σε αυτό το πρωτάθλημα.

Η αγωνιστική δράση θα αρχίσει σε ένα μήνα και οι ιθύνοντες θέλουν να είναι προετοιμασμένοι σε όλους τους τομείς. Ακόμα και αν αυτός αφορά το ντύσιμο των αποστολών που θα είναι στο Ορλάντο.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, το ΝΒΑ διαφοροποίησε το dress code του για το restart, αφού οι αγώνες θα γίνουν και εν μέσω καλοκαιριού για πρώτη φορά.

Οι παίκτες, λοιπόν, δεν είναι υποχρεωμένοι να φορούν σακάκια όταν κάθονται στον πάγκο. Επίσης, μπορούν να φορούν polo μπλουζάκια, είτε κοντομάνικα είτε μακρυμάνικα, όπως και οι προπονητές.

