Θάντερ: Πολυετές συμβόλαιο στον Λούγκεντζ Ντορτ (pic & vid)

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τους Θάντερ, ο Λούγκεντζ Ντορτ υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τον σύλλογο.

Ο 21χρονος παίκτης άρχισε τη σεζόν στην Οκλαχόμα με two-way συμβόλαιο, αλλά κέρδισε γρήγορα την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της ομάδας.

Από τον πάγκο πήρε θέση βασικού, ελέω και της απουσίας του Τεράνς Φέργκιουσον. Στις 21 φορές που ήταν starter, οι Θάντερ έκαναν ρεκόρ 16-5.

Στις 29 Ιανουαρίου έκανε ρεκόρ καριέρας σε πόντους (23, με 5/6 τρίποντα), κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς.

Happy Birthday Mom! Best gift I could’ve given you after all you have done for me. Without you none of this would be possible. ⁣

All praise to God and Thank You @okcthunder for Believing in me#ThunderUp pic.twitter.com/CLJz4WEY5I

— Luguentz Dort (@luguentz) June 24, 2020