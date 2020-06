Ντρέιμοντ Γκριν: «GOAT ο Λεμπρόν, ελπίζω να βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος των ΗΠΑ» (vid)

Μιλώντας στο «First Take» του ESPN, ο φόργουορντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Ο Λεμπρόν αποδίδει πολλή δύναμη, όπως θα έπρεπε να κάνει. Αναμφισβήτητα είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Κοιτάς το βιογραφικό του και είναι άψογο και εκτός παρκέ. Σίγουρα όλα όσα κάνει μέσα στο γήπεδο είναι εντυπωσιακά , αλλά το σημαντικό είναι ότι πετυχαίνει σπουδαία πράγματα και έξω από τις τέσσερις γραμμές. Μόνο και μόνο με αυτό έχει τον απόλυτο σεβασμό μου».

Και συνέχισε ο Ντρέιμοντ Γκριν: «Ως ανταγωνιστής και αντίπαλος μου αρέσει πολύ να τον αντιμετωπίζω. Μου αρέσει να παίζω απέναντι στους καλύτερους. Όμως όλα όσα κάνει εκτός παρκέ και οι πρωτοβουλίες που παίρνει, δείχνει το πόσο μπορεί να ηγηθεί. Έχω τον απόλυτο σεβασμό για το πρόσωπό του και ελπίζω κάποια μέρα να βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος των ΗΠΑ».

"Hopefully [LeBron] will run for President one day."

Draymond Green speaks on LeBron's power on and off the court, and thinks he should run for office. pic.twitter.com/nsc4WXseE9

