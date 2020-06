«Μεγάλη κίνηση, Άλεξ! Είμαι τόσο χαρούμενος και περήφανος για σένα!» ήταν το μήνυμα του Greek Freak!» στα social media καθώς ο Άλεξ θα κάνει το πρώτο πρώτο επαγγελματικό βήμα ως παίκτης της Μούρθια, με στόχο το ΝΒΑ!

«Θα τον προσέχουμε, Γιάννη» ήταν η απάντηση της ισπανικής ομάδας!

Lo cuidaremos bien, @Giannis_An34.

We will take care of him, Giannis

Θα τον προσέχουμε, Γιάννη https://t.co/jrdJGM7f9S

— UCAM Murcia (@UCAMMurcia) June 22, 2020