Ολαντίπο: «Ξέρω ότι υπάρχει ρίσκο με το γόνατο μου»

Ο σταρ των Πέισερς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ξέρω ότι υπάρχει ρίσκο με το γόνατο μου, το να συμμετάσχω δηλαδή στην κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Ήμουν καιρό εκτός δράσης και προσπαθώ να το βελτιώσω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα... Πρέπει να είμαι έξυπνος, αυτό είναι όλο».

Εξάλλου τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Ολαντίπο εξήγησε πως στόχος της Ιντιάνα είναι το πρωτάθλημα.

