Ντουράντ: Δωρεά 1 εκατ. δολαρίων για την αντιμετώπιση ρατσισμού και φυλετικών διακρίσεων! (pic)

Οι ΝΒΑers συνεχίζουν να δείχνουν το κοινωνικό τους πρόσωπο και να υψώνουν ασπίδα απέναντι στον ρατσισμό και τις φυλετικές διακρίσεις.

Αυτή τη φορά ο Κέβιν Ντουράντ προχώρησε σε μια αξιέπαινη κίνηση, καθώς συνεργάστηκε με την Degree Deodorant (γνωστό αποσμητικό) για να δωρίσουν 1 εκατομμύριο δολάρια σε 10 οργανώσεις που βοηθούν παιδιά να αντιμετωπίσουν τις φυλετικές διακρίσεις και κάθε είδους κοινωνικά θέματα μέσω της δύναμης των σπορ.

Mε αυτό τον τρόπο θέλουν να στηρίξουν την κοινωνική δικαιοσύνη, μετά τα όσα γίνονται στις ΗΠΑ τον τελευταίο καιρό μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό.

Τρεις από αυτούς τους οργανισμούς βρίσκονται στη Νέα Υόρκη.

Some news: Kevin Durant (@KDTrey5) and Degree Deodorant (@Degree) have donated $1M to 10 organizations that will help teach kids how to use the power of sports to combat social issues.

3 organizations are New York-based: Kids in the Game, New Heights Youth Inc., and Row NY

— Kristian Winfield (@Krisplashed) June 18, 2020