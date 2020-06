Αποχώρησε από τσατ των Νετς ο Ίρβινγκ μετά την αποκάλυψη ότι θέλει να φτιάξει δική του λίγκα! (pic)

Χαμό έχει δημιουργήσει ο Κάιρι Ίρβινγκ στο ΝΒΑ, αφού είναι εκείνος που βγήκε μπροστά και αντιδρά στην επανέναρξη του ΝΒΑ. Ο παίκτης των Νετς έχει πολλά όλο αυτό τον καιρό, μέχρι που έφτασε στο σημείο να προτείνει να παίξουν οι παίκτες σε άλλη λίγκα.

Φαίνεται όμως ότι αυτό το πρότεινε σε ένα τσατ του ίδιου με τους συμπαίκτες του και το ότι έγινε γνωστό δεν του άρεσε καθόλου. «Σε ένα γκρουπ τσατ των παικτών των Νετς ο Ίρβινγκ πρότεινε να μην πάνε στο σχέδιο φούσκα. Στο ίδιο είπε οι παίκτες να ξεκινήσουν την δικιά τους λίγκα».

Μετά από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Ίρβινγκ δεν ήταν καθόλου χαρούμενος με όλα αυτά και μάλιστα βγήκε από το γκρουπ που είχε με τους συμπαίκτες του.

«Πηγές λένε ότι ο Κάιρι δεν είπε ποτέ ότι οι Νετς πρέπει να ξεκινήσουν δικιά τους λίγκα, απάντηση στην φούσκα. Μετά από αυτό άφησε το γκρουπ».

Τελικά, υπήρξαν παίκτες του Μπρούκλιν, που βγήκαν να υπερασπιστούν τον συμπαίκτη τους.

In a recent chat group with Nets players, Kyrie Irving lobbied for skipping the bubble, the Daily News has learned. In that chat, he also proposed that the players can start their own league, according to a source. https://t.co/SqC0wcccPJ

— Stefan Bondy (@SBondyNYDN) June 16, 2020