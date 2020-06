Ο Ίρβινγκ πρότεινε την δημιουργία νέας λίγκας σε παίκτες (pics)

Ο παίκτης των Νετς ήταν εξαρχής αντίθετος με την επανέναρξη του ΝΒΑ και είχε εκφράσει την άποψη πως «Δεν υποστηρίζω την επιστροφή στο Ορλάντο. Δεν είμαι με τον συστηματικό ρατσισμό και τις αηδίες. Κάτι "βρωμάει" εδώ. Είμαι έτοιμος να θυσιάσω τα πάντα, για να έχουμε κοινωνική "ανακαίνιση"».

Ο «επαναστάτης» της κορυφαίας λίγκας φέρεται τώρα πως προσπάθησε να πείσει τους παίκτες που τον υποστηρίζουν να μην κατέβουν να παίξουν, αλλά να δημιουργήσουν μια νέα λίγκα, κάτι που εξέπληξε τους συμπαίκτες του.

In a recent chat group with Nets players, Kyrie Irving lobbied for skipping the bubble, the Daily News has learned. In that chat, he also proposed that the players can start their own league, according to a source. https://t.co/SqC0wcccPJ

— Stefan Bondy (@SBondyNYDN) June 16, 2020