Μπάρκλεϊ: «Θα είναι καταστροφικό εάν δεν ολοκληρωθεί η σεζόν» (vid)

Ο θρύλος του ΝΒΑ και νυν σχολιαστής και παρουσιαστής του ΤΝΤ μιλώντας στο «Get Up» του ESPN ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Θα ήταν ηλίθιο να μην γίνουν ματς για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι θα ξεχαστούν όλοι για το υπόλοιπο της χρονιάς. Δεν θα υπάρχουν κάμερες να τους ακολουθούν. Ο Λεμπρόν αυτή τη στιγμή είναι ο πιο δημοφιλής αθλητής στην Αμερική. Ομως δεν θα φαίνεται πουθενά. Ο δεύτερος έχει να κάνει με τα χρήματα. Θα χαθούν πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Οπότε, όπως και αν το δει κανείς, δεν θα είναι καλό. Δεν έχω ιδέα για ποιο πράγμα μιλάνε οι Κάιρι Ίρβινγκ και Ντουάιτ Χάουαρντ αλλά θα ήταν καταστροφικό λάθος να μην παίξουν».

"I have no idea what Kyrie and Dwight are talking about, but it’d be a catastrophic mistake not to play."

—Charles Barkley pic.twitter.com/Wh7Fp8dXKo

— Get Up (@GetUpESPN) June 15, 2020