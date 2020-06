Συμφωνεί με Ίρβινγκ ο Χάουαρντ: «Δεν είναι αναγκαίο το μπάσκετ τώρα» (pic)

Ο σταρ των Μπόστον Σέλτικς ήταν εκείνος που στράφηκε κατά του restart του πρωταθλήματος, αν και ο Όστιν Ρίβερς είπε ότι θα πρέπει να γίνει η επανεκκίνηση του ΝΒΑ.

Οι απόψεις είναι πολλές και διαφέρουν. Ο Ντουάιτ Χάουαρντ πήρε το μέρος του Κάιρι Ίρβινγκ θεωρώντας ότι θα είναι λάθος το ενδεχόμενο του restart.

«Συμφωνώ με τον Κάιρι (Ίρβινγκ). Το μπάσκετ και η διασκέδαση γενικώς δεν χρειάζονται αυτή τη στιγμή και θα είναι μόνο ένας περισπασμός. Σίγουρα μπορεί να μην αποσπάσει την προσοχή των παικτών, αλλά εμείς έχουμε κάποια προνόμια τα οποία δεν έχει η κοινωνία μας. Ακόμα και ο μικρότερος περισπασμός για αυτούς μπορεί να μειώσει την επίδραση που υπάρχει, η οποία δεν θα σταματήσει ποτέ. Ειδικά όπως είναι τώρα το κλίμα. Δεν θα ήθελα τίποτα περισσότερο από το να κατακτήσω το πρώτο μου πρωτάθλημα. Αλλά η ενότητα των δικών μου ανθρώπων θα ήταν μεγαλύτερη από ένα πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για να εστιάσουμε στις οικογένειές μας. Αυτή είναι μία σπάνια ευκαιρία, την οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε ως κοινότητα.

Πότε ξανά είχαμε τόσο χρόνο να καθίσουμε με τις οικογένειές μας. Από εκεί ξεκινάει η ενότητά μας. Στο σπίτι! Με την οικογένεια!! Ο ευρωπαϊκός αποικισμός μας στέρησε την πλούσια ιστορία μας και ακόμα δεν έχουμε καθίσει να το καταλάβουμε. Όσο λιγότεροι περισπασμοί υπάρχουν, τόσο περισσότερο μπορούμε να ανακαλύψουμε ξανά τους εαυτούς μας. Τα έθνη έρχονται από τις οικογένειες. Οι αφροαμερικανοί δεν είναι έθνος ή εθνικότητα. Είναι ώρα οι οικογένειές μας να γίνουν τα δικά μας έθνη. Μην παίξουμε μπάσκετ μέχρι να λυθούν τα προβλήματα».

Dwight Howard statement, provided by his agent, to CNN: pic.twitter.com/sk9uSSHlpp1

— Jill Martin (@ByJillMartin) June 14, 2020