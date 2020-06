Οι πραγματικοί (και... πλούσιοι) συλλέκτες δεν λογαριάζουν από χρήματα ώστε να βγάλουν από την τσέπη τους 100.000 δολάρια για να αγοράσουν την υπογεγραμμένη rookie κάρτα του Ζάιον Ουίλιαμσον.

Όπως και έγινε ύστερα από σχετική δημοπρασία στο e-bay όπου πουλήθηκε η εν λόγω κάρτα έναντι 99.800 δολαρίων.

Το ερώτημα είναι άλλο: Θα προχωρήσει η πληρωμή; Και το δεύτερο που αξίζει να παρατηρήσετε: 3,85 δολάρια ως έξοδα... αποστολής!

Zion Williamson card sells for nearly $100,000, assuming, and this is a big eBay if, the buyer pays it... and the shipping pic.twitter.com/W8jYpr6jJI

— Darren Rovell (@darrenrovell) June 14, 2020