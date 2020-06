Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια, το ΝΒΑ σχεδιάζει να επιτρέψει 17 παίκτες ανά ομάδα στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος, εκ των οποίων οι δύο θα έχουν two way contract.

Η προηγούμενη εκτίμηση έκανε λόγο για 15 παίκτες ανά ομάδα στο restart του ΝΒΑ.

Sources: The NBA is planning to allow teams to bring up to 17 players per roster (including two-ways) into the resumed season. Previous estimate was 15-player limit.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 11, 2020