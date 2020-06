Το μακρόσυρτο γέλιο του Κερ για πιθανή ομιλία του Τραμπ σχετικά με την ισότητα των φυλών! (pic)

Ο προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θέλοντας να κριτικάρει και να καυτηριάσει την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να μιλήσει στο έθνος της Αμερικής για την ενότητα των φυλών, χρησιμοποίησε ένα μακρόσυρτο γέλιο στο twitter.

Άλλωστε ο Στιβ Κερ εκφράζει καθημερινά την αντίθεσή του με τα όσα πρεσβεύει ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόσο μέσα από τις δηλώσεις του, όσο και μέσα από τις αναρτήσεις του στα social media.

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!White House is considering a Trump speech to the nation on race and unity - CNNPolitics https://t.co/7CgWLCT5Xi

— Steve Kerr (@SteveKerr) June 8, 2020