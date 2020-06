Ο Κάρι διαδηλώνει: «Τραμπ φύγε, πήγαινε σπίτι σου»! (vid)

Ο ηγέτης των Ουόριορς και back-to-back MVP (2015-16) πήρε τους δρόμους και συμμετείχε στις κινητοποιήσεις που γίνονται, μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, και στην διάδοση του μηνύματος «Black Lives Matter».

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο Στεφ Κάρι φωνάζει σύνθημα κατά του προέδρου των ΗΠΑ.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να φύγει, πήγαινε σπίτι σου!», λέει μαζί με τους υπόλοιπους διαδηλωτές ο 32χρονος γκαρντ.

“Donald Trump has got to go”

Steph Curry marching in Palo Alto today. pic.twitter.com/gZx7Z4XcjU

