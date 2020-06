Καλάθης σε Βινς Κάρτερ: «Τιμή που ήμασταν συμπαίκτες, έμαθα πολλά!» (pic)

Με αφορμή το τέλος της καριέρας του 43χρονου σούπερ σταρ του ΝΒΑ, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ με tweet θυμήθηκε την εποχή που ήταν συμπαίκτες στους Μέμφις Γκρίζλις.

«Ήταν τιμή να παίξω μαζί σου στο Μέμφις. Έμαθα πολλά. Συγχαρητήρια για την φανταστική καριέρα σου και σου εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον» ανέφερε χαρακτηριστικά.

@mrvincecarter15 It was an honor playing with you in Memphis. Learned a lot from the OG. Congrats on amazing career and all the best into the future.

— Nick Calathes (@Nick_Calathes15) June 5, 2020