Οι δύο σούπερ σταρ των Ουόριορς ήταν από τους αστέρες του NBA που κατέβηκαν στις διαδηλώσεις που γίνονται στο Όκλαντ για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, με τον κόσμο από την πλευρά του να μην κρύβει την χαρά βλέποντας τα ινδάλματά του να μην κάθονται απαθή στις πολυθρόνες των τεράστιων σπιτιών τους.

Steph and Ayesha Curry joined the march around Lake Merritt in Oakland

(via @wcgoldberg) pic.twitter.com/q11hZyIXYr

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 3, 2020