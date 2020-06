Το NBA οριστικά, θα συνεχιστεί με 22 ομάδες (pic)

Δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ αναφέρουν πως ο κομισάριος του ΝΒΑ αποφάσισε να συνεχιστεί η φετινή σεζόν με 22 ομάδες.

Στο Ορλάντο θα κληθούν 13 ομάδες από την Δύση και 9 από την Ανατολή βασισμένες στην κατάταξή τους.

Κάθε ομάδα θα δώσει 8 αγώνες για την regular season και θα ακολουθήσουν τα playoffs.

Σε περίπτωση που ο όγδοος απέχει περισσότερες από 4 νίκες από τον ένατο, τότε θα παίρνει αυτομάτως το εισιτήριο για τα NBA Playoffs. Αν όμως η διαφορά είναι μικρότερη από τις 4 νίκες, τότε οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν μεταξύ τους για την τελευταία θέση στην post season.

Σε αυτό το σενάριο, ο όγδοος θα θέλει μία νίκη, ενώ ο ένατος δύο για να κριθεί η πρόκριση.

Η επίσημη απόφαση θα ανακοινωθεί αύριο αφού χρειάζονται τα 2/3 των ψήφων στο συμβούλιο των ιδιοκτητών.

So the NBA's inviting 22 teams to Orlando: 13 Western Conference, 9 Eastern Conference. Eight-regular season games per team. Play-in for the 8th seeds. July 31-October 12. Vote tomorrow to ratify.

The NBA's back.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 3, 2020