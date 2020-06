Τζέι Αρ Σμιθ: «ΜΙΣΩ τον Τραμπ»! (pic)

Ο Σμιθ συμμετείχε στις διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολη ενώ δεν έδειξε την... παραμικρή ψυχραιμία κυνηγώντας και δέρνοντας έναν τύπο που του έσπασε το τζάμι από το αυτοκίνητο του.

Ο 34χρονος free agent τοποθετήθηκε δημόσια για τον Ντόναλντ Τραμπ και το tweet του δεν άφησε περιθώρια για παρερμηνείες: «Το μίσος είναι μια βαριά λέξη, αλλά πραγματικά ΜΙΣΩ αυτόν τον πρόεδρο».

Hate is a very strong word but I really HATE this president

