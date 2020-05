Κερ για Τραμπ: «Οι ρατσιστές δεν πρέπει να γίνονται πρόεδροι»!

Ο δολοφόνος αστυνομικός του Τζορτζ Φλόιντ, Ντέρεκ Σώβιν, συνελήφθη όμως οι διαδηλώσεις συνεχίζονται και η βίαιη αντίδραση της αστυνομίας προς του διαδηλωτές, μετά από επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον κυβερνήτη της Μινεάπολης, ρίχνει λάδι στη φωτιά

«Το 2017 ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τους παίκτες του NFL που γονάτισαν και διαμαρτυρήθηκαν ειρηνικά καταγγέλοντας την αστυνομική βία ως π...ας γιους. Χθες βράδυ αποκάλεσε τους διαδηλωτές στη Μινεάπολη ως κακούργους. Γι' αυτό ακριβώς οι ρατσιστές δεν πρέπει να γίνονται πρόεδροι» ήταν η τοποθέτηση του Στιβ Κερ για τη ρητορική μίσους του Τραμπ.

Thank you @PabloTorre for the perfect text. In 2017 Trump called kneeling NFL players who peacefully protested police brutality ‘sons of bitches.’ Last night he called Minneapolis protesters ‘thugs.’ This is why racists shouldn’t be allowed to be president. https://t.co/klcg8TeCDK

— Steve Kerr (@SteveKerr) May 29, 2020