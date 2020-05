Μπράουν: «Ένoχοι και οι άλλοι αστυνομικοί που ήταν παρόντες και δεν έκαναν τίποτα» (pic)

Σάλο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ, η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολη, με τον κόσμο να εναντιώνεται σε ένα φρικτό έγκλημα που έχει να κάνει με τον ρατσισμό που υπάρχει ακόμα στις ΗΠΑ ως προς τους Αφροαμερικανούς.

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν μπροστά στον Λευκό Οίκο για την δολοφονία του Φλόιντ, όπου δεν έλειψαν τα επεισόδια.

Ο Τζέιλεν Μπράουν που αρχικά μίλησε για την αστυνομική βία, έκανε νέο tweet και ανέφερε πως ένοχοι είναι και οι αστυνομικοί που ήταν μπροστά στη δολοφονία και δεν έκαναν κάτι για να την αποτρέψουν.

«Οι άλλοι αστυνομικοί που ήταν παρόντες και επέλεξαν να μην κάνουν τίποτα είναι εξίσου ένοχοι», έγραψε.

The other officers who were present and chose to do nothing are just as guilty

— Jaylen Brown (@FCHWPO) May 30, 2020