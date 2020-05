Το βίντεο της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολη έχει ξεσηκώσει τον κόσμο, ο οποίος εναντιώνεται σε ένα φρικτό έγκλημα που έχει να κάνει με τον ρατσισμό που υπάρχει ακόμα στις ΗΠΑ ως προς τους Αφροαμερικανούς.

Θέση για τη δολοφονία πήρε και ο παίκτης των Σέλτικς.

«Η αστυνομική βία είναι τρομοκρατική πράξη», ανέφερε ο Τζέιλες Μπράουν

Police brutality is an act of terrorism

— Jaylen Brown (@FCHWPO) May 29, 2020