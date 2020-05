Η ιστορία πίσω από το τραγούδι που ακούει ο Τζόρνταν πριν τους Τελικούς με τους Τζαζ! (vid)

Μια χαρακτηριστική στιγμή του «The Last Dance», που μάλιστα έγινε meme με πολλούς λόγους, ήταν όταν ο Μάικλ Τζόρνταν χαμογελαστός και με ακουστικά στα αυτιά μπαίνει στο πούλμαν των Μπουλς, 6 ώρες πριν τον Τελικό με τους Τζαζ.

Τον περασμένο Απρίλιο, όπως αποκαλύπτει το ESPN, ο Kenny Lattimore δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από έναν φίλο του. Αυτός δεν ήταν άλλος από τον Τζόρνταν, που οι δυο τους συναντήθηκαν πριν από 25 χρόνια. Ο MJ κατά την διάρκεια του δεύτερου three peat ήταν μεγάλος θαυμαστής του ράπερ, ο οποίος έχει προταθεί και για Grammy. Ο ράπερ ενημερώθηκε ότι αυτός ο θαυμασμός θα παίξει στο ντοκιμαντέρ του ESPN και ο Τζόρνταν τηλεφώνησε προσωπικά για να πάρει άδεια.

«Ποτέ δεν είδα το υλικό, αλλά μου είπαν, 'θέλουμε το Days Like This. Κάποιος θα ρωτήσει τον Μάικλ τι ακούει και θα πει Kenny Lattimore'. Ήξερα ότι κάτι τέτοιο θα γίνει, αλλά δεν ήξερα λεπτομέρειες. Θα μπορούσε να είναι τα πάντα. Θα μπορούσε να είναι στον δρόμο για το ξενοδοχείο. Θα μπορούσε να το ακούει στο αυτοκίνητο. Αλλά να χρησιμοποιήσει το Days Like This για να ανέβει; Δεν είχα ιδέα».

Ο Lattimore έδωσε την άδεια του και περίμενε και αυτός να δει που θα παίξει. Στο 10ο επεισόδιο η στιγμή έφτασε. Η σκηνή που το ανοίγει δείχνει τον Τζόρνταν, με ανάποδο καπέλο, γυαλιά και ακουστικά να ακούει μουσική στο πίσω μέρος του λεωφορείου στις 3 Ιουνίου του 1998, έξι ώρες πριν την έναρξη των Τελικών μεταξύ Μπουλς και Τζαζ.

«Τι ακούς;», ρωτάνε τον Τζόρνταν.

«Kenny Lattimore... είναι καινούργιο. Δεν έχει βγει ακόμα», απαντά ο MJ πριν χαμογελάσει. «Είναι φίλος μου, ξέρετε. Μπορώ να το βρω» και ο Τζόρνταν κουνιέται στον ρυθμό.

In 1998 I sent Michael Jordan an advanced copy of my “From the Soul of Man” album. Who knew “Days Like This” was his pre-game hype song though. #TheLastDance #RealR&B

— Kenny Lattimore (@kennylattimore) May 18, 2020