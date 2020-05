Σακίλ: Η τελευταία... παράσταση στους Μάτζικ και ο «χωρισμός» με Πένι! (pic & vid)

Οι Μάτζικ δεν έχουν πάρει ποτέ τίτλο στην ιστορία τους, ωστόσο στα 90s το πίστεψαν πολύ.

Οι Σακίλ Ο'Νίλ και Πένι Χάρνταγουεϊ συνέθεσαν ένα φοβερό δίδυμο, το οποίο έφτασε στους τελικούς του 1995 και έδωσε την τελευταία του... παράσταση στα playoffs του 1996.

Στους τελικούς Ανατολής οι Μπουλς του Τζόρνταν τους... σκούπισαν, με τον Diesel να συνεχίζει στους Λέικερς τη νέα σεζόν.

Αρκετός κόσμος θεωρούσε πως αν η δυάδα δεν έσπαγε, θα οδηγούσε το Ορλάντο στον τίτλο. Το ίδιο είχε δηλώσει και ο Πένι σε συνέντευξη του.

Shaq played his last game with the Magic 24 years ago Wednesday.

Were he and Penny Hardaway the best duo to never win a title? pic.twitter.com/kkjywql1YC

— ESPN (@espn) May 28, 2020