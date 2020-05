Ανοιχτοχέρης Ντράμοντ, άφησε 1000 δολάρια φιλοδώρημα! (pic)

Ο σέντερ των Καβς έκανε χαρούμενο έναν σερβιτόρο, αφού του άφησε φιλοδώρημα 1000 δολάρια. Το γεύμα του κόστιζε 164 δολάρια και άφησε 1000 δολάρια πουρμπουάρ.

«Έτρεμα και είχα δάκρυα χαράς μετά από όσα μου άφησε. Είναι υπέροχο να βλέπεις ανθρώπους να κάνουν τόσο γενναιόδωρες πράξεις σε τόσο αβέβαιο καιρό», ήταν λόγια του

Andre Drummond left a $1K tip on his $164.25 bill at a restaurant on Sunday, per @loisksolomon. The server was speechless.

“I was shaking and had tears of happiness after what he left me. … It’s so amazing to see people displaying acts of kindness in these uncertain times.” pic.twitter.com/vbHTGFEUZb

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) May 25, 2020