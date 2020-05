Ντάνκαν: «Ποτέ δεν ήμουν φαν του Τζόρνταν, δεν με εντυπωσιάζει κανείς στον κόσμο»! (pic)

Ο μπασκετικός πλανήτης κινήθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες στους ρυθμούς του Last Dance, του εκπληκτικού ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν και το τελευταίο πρωτάθλημα των Μπουλς το 1997-98.

Από την πλευρά του ο Τιμ Ντάνκαν έχει παραδεχτεί σε ό,τι αφορά τον MJ: «Ο Τζόρνταν είναι Τζόρνταν. Πάντα τον σεβόμουν αλλά ποτέ δεν ήμουν φαν του.

Απλώς, είμαι κάποιος που δεν εντυπωσιάζεται τόσο από αυτόν. Βασικά, δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να με εντυπωσιάζει».

Took a LOT to impress Tim Duncan back in '98. pic.twitter.com/OEla0wvcNg

— theScore (@theScore) May 25, 2020