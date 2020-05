Το συγκινητικό video των Τζαζ για τον Σλόαν (vid)

Ο θρυλικός προπονητής της Γιούτα Τζαζ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα ωστόσο δεν μπόρεσε να τα ξεπεράσει και άφησε την τελευταία του πνοή στα 78 του χρόνια.

Ο Τζέρι Σλόαν ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 1978 ως ασίσταντ κόουτς των Σικάγο Μπουλς ενώ για μια τριετία ήταν και πρώτος προπονητής των «Ταύρων» (1979-1982).

Στη συνέχεια έγραψε το όνομά του με μερικές από τις καλύτερες μέρες στην ιστορία της Γιούτα Τζαζ όπου έμεινε για 23 σεζόν, λανσάροντας το «pick n roll» στο Σολτ Λέικ Σίτι με το δίδυμο των Τζον Στόκτον και Καρλ Μαλόουν.

Δείτε το video με τον οποίο των αποχαιρέτησαν οι «Μορμόνοι»

A coach teaches.

Inspires.

Gives all of himself in pursuit of something greater. pic.twitter.com/FWOf9Jcm8s

— utahjazz (@utahjazz) May 22, 2020