Ουέιντ: «Έκλαψα βλέποντας το Last Dance με το πρωτάθλημα του Τζόρνταν το 1996» (pic)

Το 1996 οι Μπουλς κατέκτησαν το πρωτάθλημα την «Ημέρα του Πατέρα» κάτι το οποίο ήταν άκρως συναισθηματικό για τον Μάικλ Τζόρνταν.

Βλέποντας το «Last Dance» ο Ντουέιν Ουέιντ συγκινήθηκε επίσης.

Ο θρύλος των Χιτ ανέφερε πως, «Κυριολεκτικά είχα δάκρυα στα μάτια μου βλέποντας το “Last Dance”. Όταν δηλαδή ο “MJ” κι οι Μπουλς κέρδισαν το πρωτάθλημα του 1996. Φίλε ω! φίλε. Ο πόνος που ένιωθε επειδή ο πατέρας του δεν βρισκόταν εκεί. Ήταν πραγματικός ο πόνος».

I had literal tears in my eyes watching #TheLastDance last night. When MJ and the Bulls won that championship in 96. Man oh man the pain of his father not being right by his side was real pain.

— DWade (@DwyaneWade) May 12, 2020