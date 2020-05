Τάουνς: Οι συγκινητικές αναρτήσεις για την Ημέρα της Μητέρας (pic & vid)

Πριν από ένα μήνα, ο παίκτης των Τίμπεργουλβς «έχασε» την μητέρα του.

Η Τζάκι Τάουνς ήταν ένα από τα θύματα του κορονοϊού και βύθισε στη θλίψη τα αγαπημένα της πρόσωπα, αλλά και τον κόσμο του ΝΒΑ.

Η φετινή Ημέρα της Μητέρας δεν ήταν ίδια για τον Καρλ - Άντονι, ο οποίος έδειξε με αναρτήσεις του στο instagram πόσο πολύ του λείπει η μαμά του...

KAT shared a message he got from his mom on Christmas

She died in April from COVID-19 pic.twitter.com/GtgyYFGM3z

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 10, 2020